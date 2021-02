Altro incidente sulla SS36, lunghe code e traffico a rilento in direzione Sud

Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.30 a Tabiago: nessun ferito grave, ma nuovo "tappo" lungo la Statale nel mezzo di un pomeriggio già critico per la viabilità

Un altro incidente sulla Strada Statale 36 ha funestato il pomeriggio di domenica 28 febbraio. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.30 a Tabiago, in direzione Sud: nello scontro fra due vetture sono rimaste coinvolte quattro persone (tre uomini di 25, 28 e 54 anni, e una donna di 41), per fortuna parrebbe senza gravi ripercussioni fisiche. Sul posto l'ambulanza dell'Sos Lurago d'Erba con l'autoinfermieristica, più la Polizia Stradale. Le ripercussioni, però, sono tangibili sulla viabilità provinciale.

Sin da metà pomeriggio sono segnalate lunghe code e traffico a rilento sulla SS36 in direzione Sud, sin da Abbadia Lariana (e anche sulla SP72 per attraversare il comune lariano) e a tratti dopo il tunnel del Barro sino a Tabiago, dove si è verificato il sinistro.

Disagi previsti fino a sera

Anas, fin da sabato, aveva avvisato gli automobilisti con messaggi sui pannelli informativi lungo la Statale circa i possibili disagi previsti per la giornata di domenica. Anche oggi, infatti, complice la giornata di bel tempo e l'ultimo giorno in zona gialla, l'afflusso di visitatori e villeggianti dal Milanese è stato notevole.

Per la terza domenica consecutiva è facilmente prevedibile una condizione critica per il traffico verso sud, in occasione del rientro, fino a tarda serata.