Incidente tra auto e moto a Dolzago, soccorse due ragazze

Lo scontro è avvenuto oggi pomeriggio, giovedì 28 gennaio, lungo la Sp51. Dopo lo spavento iniziale le condizioni delle due 17enni coinvolte sono per fortuna risultate non gravi

Scontro tra un'auto e una moto a Dolzago. L'incidente si è verificato lungo la Strada provinciale 51 nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 28 gennaio. A seguito dell'impatto sono rimaste ferite due ragazzine di 17 anni. Ancora in via di accertamento l'esatta dinamica del sinistro.

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto si sono subito portati i volontari della Croce Verde di Bosisio e della Croce Rossa di Lecco con due ambulanze. Dopo le prime cure portate dal personale sanitario sul posto, le condizioni delle due giovani sono apparse per fortuna meno gravi: avrebbero riportato solo alcune contusioni e le operazioni di soccorso sono proseguite in codice verde. Allertata anche la Polizia stradale.