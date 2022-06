Tragico incidente nella notte: cade dalla moto, muore 41enne

Tragedia nella notte fra domenica e lunedì sulle strade della provincia di Lecco. Un uomo di 41 anni ha infatti perso la vita in un incidente motociclistico.

Il centauro stava viaggiando sulla Statale 1157 a Garlate in prossimità della rotonda all'incrocio con via Filatoio, quando per motivi ancora in fase di accertamento è caduto dalla sua moto sull'asfalto. Violentissimo lo schianto, che non gli ha lasciato scampo. Scattata la chiamata ai soccorsi, sul posto sono giunti il personale della Croce Bianca di Merate e un'automedica, ma per il 41enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nella caduta, che ne hanno provocato il decesso.

Gli accertamenti sull'esatta dinamica dell'incidente sono affidati ai Carabinieri della Compagnia di Merate.