Valsassina: serio incidente sul lavoro, grave un operaio

Intervento dell'elisoccorso a Introbio nella mattinata di lunedì 18 luglio. Poco prima delle 8 il mezzo aereo fatto decollare dalla base dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e un'ambulanza del locale Soccorso Centro Valsassina sono stati inviati da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza in via Vittorio Veneto, lì dove si trova un'impresa edile all'interno del quale un operaio si è seriamente infortunato.

Serio trauma al torace

Secondo quando riferito da fonti della stessa Areu, l'uomo, un 58enne, si sarebbe procurato un grave trauma toracico che ha reso necessario il ricovero in codice rosso all'ospedale "Manzoni" di Lecco: stabilizzato sul posto, è stato trasferito in via aerea presso il nosocomio della città capoluogo. Allertati anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro di Ats della Brianza, come da pressi in questi casi.