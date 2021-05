Incidente sul lavoro a Sirtori, 33enne finisce in ospedale

È stato ricoverato in codice giallo l'uomo di 33 anni che, nella mattinata di giovedì 27 maggio, si è procurato un trauma lombare in seguito a una caduta avvenuta mentre si trovava al lavoro in un'azienda di via del Peschierone, a Sirtori.

Allertati i soccorsi

Sul posto sono stati richiamati i volontari della Croce Rossa di Casatenovo, unitamente al personale inviato sul posto a bordo di un'autoinfermieristica. Unitamente è stato allertato anche l'ispettorato del lavoro di Ats della Brianza, oltre ai carabinieri della Compagnia di Merate.