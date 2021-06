Incidente sul lavoro a Viganò: giovane soccorso con l'elicottero

Grave incidente sul lavoro questa mattina, giovedì, in Via Belvedere a Viganò. L'episodio è avvenuto alle 8.30 circa. Dalle prime informazioni raccolte, un ragazzo di 18 anni stava lavorando in una cantiere edile quando è caduto da un ponteggio.

Subito si sono attivate le operazioni di soccorso: sul posto sono stati inviati l'ambulanza della Croce Bianca di Besana, l'automedica e l'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como.

Il ragazzo è stato immobilizzato e quindi caricato a bordo del mezzo aereo. Dopo l'iniziale paura per le sue condizioni (i sanitari sono stati mobilitati in codice rosso), il 18enne è stato classificato in codice giallo: nella caduta ha riportato un trauma cranio-facciale e una frattura esposta a una gamba. L'elicottero lo ha accompagnato all'ospedale Manzoni di Lecco. Allertati per l'incidente i Carabinieri della Compagnia di Merate e i Vigili del fuoco.