Cade dalla moto e si schianta a bordo strada, spavento a Lierna

Incidente nella mattinata di domenica sulla Provinciale 72 a Lierna. Un uomo di 52 anni in sella alla sua motocicletta è stato protagonista di una scivolata sull'asfalto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Il centauro, che viaggiava in direzione Nord, si è schiantato a bordo strada. Immediata la chiamata al 112, con l'intervento sul posto dell'ambulanza del Soccorso alpino di Mandello, dell'automedica e dell'elicottero decollato dal Sant'anna di Como. Il 52enne, dopo l'iniziale uscita dei soccorritori in codice rosso, è stato valutato in giallo a seguito dei traumi riportati ed è stato trasferito in ospedale.

La ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti di Polizia locale. Il sinistro, come prevedibile, ha fatto sì che si formassero incolonnamenti in direzione Nord in questa già trafficata domenica estiva.