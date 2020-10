Incidente a Missaglia, intervento dei soccorsi in codice rosso

Incidente stradale con intervento dei soccorsi in codice rosso oggi pomeriggio, giovedì 15 ottobre, a Missaglia. Coinvolti un furgone e un'auto: lo schianto tra i due veicoli, sulla cui dinamica sono ancora in corso verifiche, è avvenuto poco dopo le ore 16.30 in via Papa Giovanni XXIII.

Dopo l'allarme al 118 sono presto intervenuti sul posto l'ambulanza con il supporto del personale medico, gli agenti della Polizia locale e i Vigili del Fuoco, allertata anche la Polizia Stradale. Ad avere la peggio l'uomo alla guida della macchina: il 43enne, ferito seriamente, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Lecco con un trauma cranico.