Incidente in Grignetta, giovane escursionista soccorso in codice rosso

Incidente in Grignetta con due giovani escursionisti coinvolti, di cui uno illeso mentre l'altro sarebbe invece rimasto ferito in modo serio. I due - 22 e 23 anni di età - sono stati soccorsi oggi pomeriggio, venerdì 1° ottobre, in una zona impervia della montagna situata nel territorio comunale di Mandello del Lario.

L'allarme è scattato poco dopo le ore 14. Stando alle prime notizie raccolte, sembra che i due stessero arrampicando quando un sasso si è staccato colpendo il 23enne, poi soccorso in codice rosso. Il 22enne non avrebbe invece riportato ferite. Nel momento in cui stiamo scrivendo (ore 16.30) le operazioni di recupero sono ancora in corso, con l'intervento sul posto dell'elisoccorso da Bergamo. Al lavoro i tecnici del Soccorso Alpino e quelli del 118.