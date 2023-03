Incidente nella notte in Valsassina, giovane soccorso

Notte di super lavoro per soccorsi del 118 e per i vigili del fuoco sul territorio lecchese a causa di incendi e incidenti stradali. Tra questi ultimi il più serio è quello avvenuto alle ore 05.30 di sabato 11 marzo, lungo via provinciale nel territorio comunale di Pasturo, in Valsassina. Un'auto è uscita di strada andando a schiantarsi: la persona a bordo, un ragazzo di 19 anni, è rimasto ferito e incastrato nella vettura sulla quale viaggiava.

Immediato l'allarme ai soccorsi attivati dalla centrale di Areu in codice giallo. Sul posto, insieme all'ambulanza del soccorso di Introbio, si sono presto portati anche i vigli del fuoco giunti con un'autopompa serbatoio dal comando di Lecco. I pompieri, con l'utilizzo di gruppi oleodinamici da taglio, hanno provveduto a estricare la persona e a dare così libero accesso al personale sanitario. I soccorritori hanno così estratto il giovane dal veicolo in sicurezza sottoponendolo alle prime cure e trasportandolo poi all'ospedale Manzoni sempre in codice giallo. Allertati anche i carabinieri.