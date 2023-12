Incidente stradale a Olgiate Molgora, coinvolte numerose persone

Incidente stradale nella tarda serata di domenica lungo via Como a Olgiate Molgora. Due auto si sono scontrate, coinvolte in tutto quattro persone: una ragazzina di 14 anni, un ragazzo di 20, una donna di 38 e un uomo di 43 anni.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i carabinieri di Merate per ricostruire la dinamica del sinistro e diversi mezzi di soccorso: le ambulanze della Croce Bianca di Merate e di Besana, la Croce rossa di Casatenovo, un'autoinfermieristica e l'elicottero decollato da Sondrio, che ha concluso l'intervento sul posto.

Una delle personae è rimsta bloccata all'interno dell'auto, le squadre dei pompieri hanno utilizzato divaricatori e cesoie per liberarla e affidarla alle cure dei sanitari. Le operazioni si sono protratte a lungo, l'intervento è durato in tutto tre ore.

Per fortuna l'incidente si è rivelato meno grave di quanto ipotizzato in fase iniziale. Gli occupanti dei veicoli coinvolti sono stati accompagnati via terra in parte al San Gerardo di Monza e in parte al Manzoni di Lecco, tutti in codice giallo.