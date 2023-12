Incidente con l'auto a 1.700 metri: giovane finisce in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica a Pagnona in una zona impervia a circa 1.700 metri di altitudine, in località "La Sosta". Ancora da chiarire la dinamica del sinistro in cui è rimasto coinvolto un giovane di 31 anni, ma è probabile che un'incidenza rilevante l'abbia avuta il terreno a tratti innevato e a tratti ghiacciato.

I soccorsi sono scattati immediatamente in codice rosso. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con tre mezzi fuoristrada e un'autopompa serbatoio, i tecnici del soccorso alpino. Informati i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le condizioni del conducente dell'auto si sono rivelate per fortuna meno gravi del previsto, ma per trasportarlo in ospedale a Lecco (in codice giallo per via dei traumi riportati) è stato necessario l'intervento dell'elicottero decollato da Como.