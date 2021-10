Provocano incidente, abbandonano l'auto e fuggono senza prestare soccorso

Provocano un incidente coinvolgendo un'altra vettura, non si fermano a soccorrere l'automobilista e si dileguano approfittando dell'oscurità.

È accaduto nella serata di sabato a Dervio, podo dopo le 23, sulla SP72 in località Garavina tra i comuni di Dorio e Colico. Stando alle testimonianze raccolte, un'auto con a bordo quattro ragazzi ha impostato male una manovra in una doppia curva a "S" e invaso la corsia opposta, urtando un'altra vettura e causandone il ribaltamento. L'auto è rimasta distrutta ma i ragazzi non si sono fermati, hanno semplicemente "sbirciato" dai finestrini per verificare le condizioni della persona ferita, dopo di che hanno abbandonato il proprio mezzo nello spazio a bordo strada e sono fuggiti verso Piona.

Sul posto si è portato l'equipaggio del Soccorso Bellanese, che ha prestato le prime cure all'automobilista, un medico 67enne di Menaggio. L'uomo, per fortuna, non ha subito conseguenze serie e ha rifiutato il trasporto in ospedale, ma, in stato di agitazione, ha atteso l'arrivo dei Carabinieri per raccontare quanto accaduto. Indagini sono in corso per risalire ai ragazzi e al conducente che non si è fermato a prestare soccorso.

Solo una settimana fa un incidente provocato da un "pirata", poi arrestato, aveva causato una vittima proprio sull'Altolago.