Frontale lungo la rocca di Parè: strada chiusa, soccorsi al lavoro

Rocca di Parè chiusa a causa di un incidente frontale. Poco prima delle 12.15 di giovedì 23 giugno due autovetture si sono scontrate lungo la stretta striscia d'asfalto che collega il lungolago di Malgrate e alla frazione a lago di Valmadrera: coinvolte due persone, tra cui una donna di 72 anni raggiunta dai volontari del Soccorso Bellanese; fortunatamente le sue ferite non desterebbero particolare preoccupazione, ma è stata trasportata in ospedale in codice verde per l'esecuzione dei controlli di rito.

Strada chiusa

Chiusa, dicevamo, la Strada Provinciale 583 fino alla rimozione dei veicoli, allertati i carabinieri per l'esecuzione dei rilievi. Chi deve raggiungere Valmadrera o proseguire oltre deve prendere via Agudio e, quindi, collegarsi alla Strada Statale 36 oppure tagliare verso la vicina Chiesa di San Leonardo.