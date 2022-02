Si stacca la segnaletica, centrati due veicoli: tragedia sfiorata sul Terzo ponte

Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di venerdì in ingresso e in uscita da Lecco. La tratta di SS36 alle porte della città si è completamente paralizzata a causa di un incidente singolare e pericoloso: parte di un cartello della segnaletica stradale si è infatti staccato, forse anche per via delle forti raffiche di vento, ed è precipitata sulla carreggiata, colpendo due veicoli in transito.

La cartellonistica danneggiata, come confermato dalla Polizia stradale di Lecco, è posizionata sul percorso in direzione Sud, ma il materiale è caduto sulla Nord. Un'auto in particolare è stata colpita sulla parte anteriore, per fortuna nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente.

Tecnici al lavoro

Sul posto si sono subito portati gli agenti della Stradale, i Vigili del fuoco e i tecnici Anas per rimuovere i residui dalla strada e mettere in sicurezza le strutture coinvolte.

Il traffico è stato incanalato su una sola corsia per ogni senso di marcia: questo, nell'ora di punta, ha causato lunghe code che si sono riverberate fino in città e fuori dal tunnel del Barro. L'intervento potrebbe proseguire per un periodo non breve.