Incidente sulla SP72: automobile si ribalta a Olgiasca, due feriti

L'uscita di strada a Olgiasca: i due occupanti sono stati trasportati in ospedale dopo un complesso intervento dei Vigili del fuoco per estrarli dall'abitacolo

Incidente stradale nella serata di oggi, giovedì, sulla Provinciale 72 all'altezza di Olgiasca, tra Dorio e Colico. Un'auto, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è uscita fuori strada ribaltandosi.

Sul posto, intorno alle 20, sono interventi i Vigili del fuoco del comando provinciale dal distaccamento volontario di Bellano, con l'utilizzo di cesoie per estrarre gli occupanti dell'auto e affidarli ai sanitari accorsi sulla scena dell'incidente. Si tratta di un uomo di 72 anni e un'altra persona di 67.

Uno dei due malcapitati è stato trasportato in ospedale in codice rosso dal personale della Croce rossa di Colico, l'altro in codice giallo dal Lariosoccorso di Dongo. Presente sul posto anche l'automedica.