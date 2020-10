Incidente lungo la Statale 36 poco prima dell'ingresso a Lecco, code e disagi

Incidente questa mattina lungo la Statale 36 a Lecco, poco prima dell'ingresso nell'attraversamento cittadino. Un'auto proveniente dal Terzo Ponte e diretta a nord ha sbandato uscendo dalla propria carreggiata, a seguito dello schianto la parte anteriore del veicolo è andata distrutta (vedi foto).

Ancora in corso di verifica l'esatta dinamica dell'incidente, per fortuna non grave. Stando alle prime notizie raccolte non ci sarebbero persone ferite in modo serio, visto che non sarebbe stato neanche allertato il 118.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Stradale per mettere in sicurezza la strada e regolare il flusso di veicoli che viaggiavano in direzione Lecco e Sondrio. L'incidente, avvenuto intorno alle 10 di sabato 24 ottobre, ha provocato alcune code e disagi.