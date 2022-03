Incidente tra auto e moto nella galleria Dervio, SS36 bloccata più di un'ora

Incidente sulla Strada Statale 36 in Altolario, poco dopo le 17 di oggi, lunedì, all'interno della galleria Dervio: lo scontro ha coinvolto un'auto e una motocicletta, un uomo sarebbe rimasto ferito. Sul posto si sono portati l'ambulanza della Croce rossa di Colico e l'elicottero decollato da Como, si tratterebbe di un codice giallo.

Intervento della Polizia Stradale per i rilievi, le cause del sinistro sono in corso di accertamento.

Sul posto si sono portati, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico, a lungo bloccato in entrambe le direzioni, è stato sbloccato solo dopo le 18.30.