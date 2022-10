Ribaltamento in galleria sulla Statale 36: codice rosso, code verso Lecco

Incidente dalle serie conseguenze lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Qualche minuto prima delle 9 di venerdì 14 ottobre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha messo in moto varie squadre di soccorritori a causa del ribaltamento avvenuto all'interno della galleria Dorio, in direzione sud. Sul posto sono state inviate le vicine squadre dei volontari della Croce Rossa di Colico, unitamente a un'autoinfermieristica, ai vigili del fuoco, le squadre di Anas e all'elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Sondrio).

Un 74enne è stato soccorso in codice rosso, con successivo ricovero in ospedale in codice giallo: accertato come si sia trattato di un incidente avvenuto autonomamente. Chiaramente il traffico sta risentendo della situazione: allertati, per la gestione dello stesso, gli agenti della Polizia stradale di Bellano. Temporaneamente chiusa la carreggiata coinvolta nel sinistro stradale.

Articolo in aggiornamento.