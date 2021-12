Violento scontro in via Capodistria: 4 coinvolti, c’è anche un bambino

Violento scontro in via Capodistria, via che lega viale Filippo Turati al lungolago a Lecco, intorno alle 18.20 di domenica 19 dicembre. Due autovetture si sono scontrate all'altezza dell'interazione con via Gabriele D'Annunzio è una delle due e successivamente andata a finire contro la recinzione di un condominio posto a lato della carreggiata, dinamica già materializzatasi a più riprese nel corso degli anni.

Sul posto si sono portati, in codice rosso, i volontari della Croce Rossa di Lecco e un'automedica, oltre ai pompieri e alla Polizia Locale; temporaneamente chiuso l'accesso a via Capodistria da viale Turati.

Stando a quanto appreso da fonti mediche, sono quattro le persone coinvolte: tra di loro un bambino di 8 anni, rimasto fortunatamente indenne, un 52enne che ha accusato una contusione alla spalla e una 42enne che ha subito delle policontusioni; tutti e tre sono stati trasportati in codice verde presso l'ospedale Manzoni di Lecco. La quarta persona ha rifiutato il trasporto presso il nosocomio cittadino.