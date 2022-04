Violento frontale lungo la Briantea: a Cernusco arriva l'elicottero

Violento scontro lungo la Strada Provinciale 342 "Briantea". Poco prima delle 18 un'automobile e un tir si sono scontrati frontalmente lungo la frequentata arteria viabilistica, lì dove si trovano l'Esselunga e vari distributori di carburante di Cernusco Lombardone. Ancora da accertare la dinamica, ma sembrerebbe che a causa di un malore l'automobilista abbia perso il controllo del proprio mezzo, invadendo l'altra corsia e finendo contro il mezzo pesante in transito nel senso opposto.

Soccorsi in codice rosso

La gravità dell'impatto, che ha coinvolto una 52enne e un 56enne, ha richiamato sul posto l'autoinfermieristica, i volontari della Croce Bianca di Merate e anche l'elicottero fatto decollare dalla base di Bresso (Milano); sul posto anche i carabinieri che fanno riferimento alla Compagnia di Merate. Gravi le condizioni dell'automobilista, ricoverato in codice rosso in ospedale; illeso, invece, l'autista del tir, mentre sono pesanti le conseguenze sul traffico, al solito congestionato in quell'orario.