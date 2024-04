Frontale fra auto al curvone in via Gorizia: coinvolti alcuni giovani

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato in via Gorizia a Lecco. Due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano le direzioni opposte in prossimità del curvone.

Pronta la chiamata al numero unico per le emergenze 112, con l'intervento sul posto delle ambulanze della Croce Rossa Lecco e del Lecco Soccorso e di una pattuglia della Polizia stradale, che ha provveduto a chiudere via Gorizia in entrambi i sensi di marcia per consentire la rimozione dei mezzi e i soccorsi.

Sono rimaste ferite diverse persone, fra cui tre giovani: una ragazza di 18 anni, due ragazzi di 18 e 19. Le loro condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Il trasporto in ospedale è avvenuto con codice verdi e gialli.