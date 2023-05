Si schianta in auto contro il cancello di una casa, soccorsa una donna

Incidente stradale oggi pomeriggio a Osnago dove un'auto è andata a schiantarsi contro il cancello di un'abitazione. Il sinistro si è verificato alle 13.30 di domenica 14 maggio, in via Tommaso Edison. Dopo l'allarme ai soccorsi scattato in codice giallo, sul posto sono presto intervenuti l'ambulanza della Croce bianca di Merate e i vigili del fuoco.

Il comando di Lecco ha inviato un'autopompa serbatoio dal distaccamento di Merate: dopo aver messo in sicurezza la vettura, i pompieri hanno aiutato il personale del 118 nelle operazioni di estrazione della malcapitata dalla macchina. Si tratta di una donna di 30 anni, poi trasportata in ospedale in codice verde: le sue condizioni non sarebbero dunque gravi. Allertata anche la polizia stradale.