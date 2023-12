Serio incidente all'alba di giovedì 7 dicembre. Poco dopo le 7 del mattino un uomo alla guida di un'autovettura si è ribaltato lungo la strada per Pennaso, frazione del comune di Bellano, un tornante sotto il collegamento con la Strada Provinciale 62 che lega il lago alla Valsassina. Il 48enne è stato raggiunto dai sanitari del Soccorso Bellanese, mobilitati in codice giallo dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza: sottoposto all'intervento di primo soccorso, è stato quindi trasportato in ospedale per gli accertamenti; giunto presso il nosocomio, è stato ricoverato in codice verde.

Contestualmente sono stati allertati i carabinieri.