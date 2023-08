Auto rovesciata in via Capodistria: grosso spavento

Incidente in via Capodistria nella mattinata di martedì 29 agosto. Intorno alle 9 un'autovettura si è rovesciata sul fianco destro lungo la frequentata arteria che collega il lungolago a viale Turati: una persona è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo e per questo motivo la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato sia le squadre dei sanitari che dei vigili del fuoco. Rilievi affidati alla Polizia locale.

Articolo in aggiornamento.