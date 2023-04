Serio incidente nel primo pomeriggio di giovedì 6 aprile. Poco prima delle 15 un'autovettura si è rovesciata sul fianco sinistro mentre viaggiava verso Valmadrera lungo via Papa Giovanni XXIII, esattamente di fronte al frequentato centro commerciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri inviati sul posto per l'esecuzione dei rilievi, ma nel frattempo i volontari della Croce Rossa di Galbiate sono intervenuti per soccorrere un anziano di 76 anni rimasto ferito nel sinistro; coinvolte anche altre due persone. Giunti in loco anche i pompieri, che dovranno rimettere in pied.i spostare l'autoveicolo.

Inevitabilmente si è venuta a formare una lunga coda di autoveicoli in direzione della Brianza e dell'attraversamento che porta a Lecco.