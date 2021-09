Auto si ribalta, madre e figlio restano incastrati: salvati dai Vigili del Fuoco

Auto ribaltata e intervento dei soccorsi in codice rosso oggi, mercoledì 15 settembre, lungo la strada statale 583 a lago al confine tra Valmadrera e Malgrate. A bordo del veicolo viaggiavano un uomo e la madre di 76 anni, le cui condizioni (dopo lo spavento iniziale) sono per fortuna apparse meno gravi. Le operazioni sono così proseguite in codice giallo.

Pronto e provvidenziale l'intervento sul posto dell'equipaggio di Areu - con l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio - e dei Vigili del Fuoco di Lecco. A seguito dell'incidente madre e figlio erano infatti rimasti incastrati nell'abitacolo della macchina, ribaltata sul fianco destro vicino al guard rail.

L'uomo che si trovava alla guida aveva un arto bloccato tra la strada e vettura. L'autista è stato sollevato con i cuscini vetter e, dopo aver creato un varco una volta stabilizzata la persona con corsetti estricatori, sia la madre che il figlio sono stati estratti dalla macchina e affidati alle cure del personale sanitario.

