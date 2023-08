Auto si ribalta sotto la pioggia sulla vecchia Lecco-Ballabio

Grosso spavento nella tarda mattinata di domenica lungo la SP62, vecchio tracciato della Lecco Ballabio. Per motivi ancora al vaglio dei vigili urbani di Lecco, intervenuti sulla scena, una donna di 80 anni alla guida di un'utilitaria ha perso il controllo proprio mezzo, ribaltandosi sulla carreggiata.

Immediata la richiesta ai soccorsi: la centrale operativa di Areu ha inviato sul luogo l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco; intervento anche dei vigili del fuoco dal comando di piazza Bione. Per fortuna le condizioni dell'anziana donna non sono risultate così gravi come si ipotizzava in un primo momento. I sanitari l'hanno accompagnata all'ospedale di Lecco in codice verde. Nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto.