Si schiantano sulla tangenziale: auto ribaltata, due feriti

Nuovo incidente sulle strade brianzole: scontro tra due auto e conseguente ribaltamento. Soccorsi lunedì sera al confine tra Carnate e Lomagna per due persone ferite. L'incidente è avvenuto poco dopo le 22.30 all'altezza dell'uscita della Tangenziale Est, nel tratto che collega Carnate e Lomagna all'imbocco dell'ex Statale. A scontrarsi sono state una Cinquecento XL e una Ford: al volante del primo mezzo - che poi si è ribaltato - c'era una donna di 38 anni, sull'altro invece un 58enne.

In seguito all'impatto la Cinquecento si è capottata e sul posto insieme ai soccorsi del 118 intervenuti con tre ambulanze e un'automedica sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono stati i militari a effettuare i rilievi per ricostruire le fasi dello schianto e la dinamica del sinistro. Ad avere la peggio è stato il 58enne, soccorso in codice giallo e trasferito in codice giallo all'ospedale di Lecco. In ospedale è finita anche la 38enne ma le sue condizioni erano meno gravi con lievi ferite.