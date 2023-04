Incidente sul lungolago: auto ribaltata, 4 giovani coinvolti

Paura per un'auto finita fuori strada ribaltandosi. L'incidente è avvenuto alle 3.30 della notte tra ieri, venerdì, e oggi, sabato 1 aprile a Lecco, sul lungo Lario Piave. A bordo si trovavano 4 giovani: una diciottenne, due ragazzi di 22 anni e uno di 24 anni.

L'allarme ai soccorsi è scattato in codice rosso. Sul posto si sono presto portati i vigili del fuoco dal comando di Lecco con una autopompa serbatoio e le ambulanze del 118, allertate anche le forze dell?ordine. Le condizioni dei giovani rimasti feriti nel ribaltamento della vettura sono poi, fortunatamente, apparse meno gravi del previsto. Uno dei giovani feriti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco, un altro in verde all'ospedale di Erba. Per gli altri non è stato necessario il ricovero.