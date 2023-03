Auto si ribalta sulla Provinciale, soccorse due persone

Incidente stradale alle prime luci del mattino sulla Provinciale 52 a Molteno, dove un'automobile si è ribaltata lungo la carreggiata. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine

La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è scattata intorno alle 7.30, in codice rosso: dalla centrale operativa di Areu sono state inviate l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e un'autoinfermieristica. Coinvolte due persone, un uomo di 30 anni e una donna di 35. Per fortuna, dopo lo spavento iniziale, per entrambe non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare le persone a uscire dall'abitacolo e liberare la strada: dalla sede centrale di Lecco è giunta un'autopompa. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Merate.