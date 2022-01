Incidente con auto ribaltata nella notte, una persona soccorsa d'urgenza

Incidente stradale con auto ribaltata nella notte a Dervio. Intorno alle ore 1.30 di sabato 15 gennaio i soccorsi sono dovuti intervenire in codice rosso lungo la Sp72 per prestare aiuto a un uomo uscito di strada mentre viaggiava a bordo della propria vettura. Il sinistro è avvenuto all'altezza di via Giacomo Matteotti 55.

Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono presto portati i soccorsi del 118 con l'equipaggio del Soccorso Bellanese per prestare aiuto all'automobilista rimasto incastrato all'interno del veicolo.

Il Comando dei Vigili del Fuoco ha inviato un'autopompa dal distaccamento di Bellano, e proprio i pompieri in collaborazione con i soccorritori hanno estratto la persona dall'abitacolo. Dopo le prime cure portate sul posto, l'uomo è stato tarsportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Allertata anche la Polizia Stradale.