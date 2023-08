Auto si ribalta sulla strada per Rossino: paura per una bambina

Grosso spavento nel pomeriggio di venerdì 4 agosto. Intorno alle 19.20 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata da una chiamata al Nue 112 per il ribaltamento di un'automobile avvenuto lungo la Strada Provinciale 180 che collega Calolziocorte a Rossino: all'interno dell'abitacolo vi erano una mamma di 31 anni e la giovanissima figlia di un solo anno.

Fortunatamente, a dispetto dell'allerta iniziale che ha fatto scattare in codice rosso i volontari del Soccorso di Calolziocorte e l'automedica, le due coinvolte non hanno rimediato ferite e non è stato necessario procedere con il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco, incaricati di rimettere "in piedi" la quattro ruote. Rilievi affidati ai carabinieri.