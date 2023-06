Si ribalta con l'auto nella strettoia: 23enne ricoverata

Soccorsi al lavoro nella prima serata di giovedì 22 giugno. Intorno alle ore 20 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato varie squadre di soccorritori in via Padre Domenico Mazzucconi: una ragazza di 23 anni si è ribaltata con la sua auto in una "fossa" a lato della strettoia che si trova poco prima del semaforo. Sul posto è stata inviata l'autopompa per il recupero dell'auto finita fuori strada.

La squadra dei pompieri ha estratto la persona dal veicolo e l'ha portata sull ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Lecco intervenuti. La 23enne è stata trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco per il ricovero, avvenuto in codice giallo.