Giovane in bici investito e soccorso in Valsassina

Intervento del 118 oggi pomeriggio in codice giallo per prestare aiuto a un ragazzo di 16 anni coinvolto in un incidente stradale a Ballabio

Un giovane in bicicletta è stato investito oggi pomeriggio a Ballabio. L'incidente stradale è avvenuto alle 16.30 in via Piani Resinelli. Coinvolto un ragazzo di soli 16 anni. Dopo l'allarme al 118, sono presto giunti sul posto i soccorsi di Areu: dopo le prime cure portate sul luogo dell'investimento, il minore è stato poi trasferito in ambulanza all'ospedale Manzoni di Lecco. L'intervento è stato portato avanti in codice giallo. Allertata anche la Polizia stradale.