Incidente tra auto e moto in Valsassina, uomo soccorso in codice rosso

Violento schianto tra auto e moto oggi pomeriggio in Valsassina. L'incidente è avvenuto lungo via Ambrogio Confalonieri a Ballabio poco dopo le ore 16 di domenica 18 settembre. Ancora da stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Ad avere la peggio l'uomo di 53 anni che viaggiava in sella alla propria moto, poi ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

L'allarme al 118 è scattato in codice rosso. Sul posto, all'altezza del civico 34, si sono presto portati l'ambulanza della Croce Rossa di Lecco e i Vigili del Fuoco, allertati anche i Carabinieri del Comando di Lecco. Dopo le prime cure ricevuto sul luogo dell'incidente, il 53enne è stato trasferito sempre in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco. L'uomo ha riportato un brutto trauma al bacino e a una gamba.