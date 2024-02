Incidente tra due auto a Ballabio, giovane trasportato in ospedale

Violento schianto tra due auto nella tarda serata di venerdì 23 febbraio a Ballabio. L'incidente è avvenuto in via Confalonieri, nei pressi della scuola elementare poco dopo le ore 22.30 e i soccorsi sono subito scattati in codice rosso.

Stando alle prime informazioni a disposizione, i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente. Su una macchina viaggiavano due giovani intorno ai vent'anni che non avrebbero riportato particolari ferite e per loro non è stato necessario il ricovero. Sull'altra vettura, invece, finita poi contro il muretto esterno di un'abitazione, si trovava alla guida un 25enne residente a Lecco. Quest'ultimo è rimasto ferito in modo più serio, riportando alcuni traumi e contusioni. Per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale Manzoni in codice giallo, quindi in condizioni di media gravità.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di Balisio, l'auto con il medico a bordo e i vigili del fuoco del comando di Lecco, questi ultimi impegnati nelle operazioni di estrazione del giovane ferito dall'abitacolo dell'auto. Allertati anche i carabinieri e la polizia stradale.