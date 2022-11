Investita da un'auto mentre cammina per strada: paura per una giovanissima

Paura a Casatenovo nella mattinata di lunedì 7 novembre. Una bambina di soli nove anni è stata investita mentre stava camminando lungo via Madonnina, all'interno della frazione Rogoredo di Casatenovo. Sulla dinamica indagano gli agenti della Polizia locale di Casatenovo, chiamati a intervenire insieme alle varie squadre di soccorritori: in loco sono giunte le squadre dei volontari di Milano, partite con l'elicottero dalla base di Bresso (Milano).

La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto anche un'autoinfermieristica. La piccola, soccorsa in codice rosso, è stata stabilizzata, caricata sull'elicottero e trasportata in ospedale per il ricovero in Pronto soccorso: qui è stata accettata in codice giallo.