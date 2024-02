Incidente a Barzanò: l’uomo alla guida soccorso in gravi condizioni

Grave incidente a Barzanò. Un uomo di 77 anni è stato soccorso in codice rosso dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada andando a schiantarsi contro un muro. L'allarme è scattato nella serata di venerdì 16 febbraio in via Gramsci.

La centrale di Areu ha inviato sul posto l'ambulanza e il veicolo con il medico, allertati anche elisoccorso, carabinieri e vigili del fuoco. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dopo le prime cure ricevute sul posto, l'uomo è stato trasportato sempre in codice rosso all'ospedale Mandic di Merate in gravi condizioni.