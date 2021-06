Barzio: perde il controllo dell'auto in piazza e travolge una passante. È ricoverata in codice rosso

Sono gravi le condizioni di una donna di 85 anni travolta, intorno alle 11 di martedì 22 giugno, mentre si trovava nella centralissima piazza Garibaldi di Barzio. La donna stava camminando poco dietro il muretto posto a lato della carreggiata quando è stata investita dall'auto guidata da un'altra donna di 83 anni, partita pochi istanti prima da un parcheggio e incapace di governare il proprio mezzo. Stando a quanto ricostruito, quest'ultima avrebbe infatti perso il controllo dell'autovettura durante la fase di retromarcia, avrebbe superato la barriera e, quindi, colpito l'altra anziana, sfortunatamente sulla corsa della quattro ruote. Colpiti anche i tavolini e l'ombrellone della gelateria che si trova a fianco del negozio di articoli sportivi, fortunatamente chiusa e quindi priva di clientela.

Ricoverata a Varese

Sul posto sono stati richiamati i volontari del Soccorso Introbiese e l'elisoccorso fatto decollare dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: la donna di 83 anni ha rifiutato il ricovero in ospedale, mentre l'85enne è stata caricata sul mezzo aereo e ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Circolo di Varese con vari traumi. Allertati gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.