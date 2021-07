Uomo investito alla rotonda del "ponte nuovo": è in ospedale. Lunghe code verso Lecco

Un incidente stradale ha causato lunghi incolonnamenti sull'ultimo tratto della Provinciale che collega Malgrate e Valmadrera a Lecco, proprio in direzione della città capoluogo. Intorno alle 9.35 di giovedì 1 luglio, infatti, un uomo di 69 anni è stato investito all'altezza del ponte "Kennedy", meglio conosciuto come "ponte nuovo", mentre era in viaggio a bordo della sua bicicletta.

In ospedale

Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi: soccorso dai volontari della Croce Rossa di Lecco in codice giallo, è stato trasferito in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per gli accertamenti del caso. Sul posto, per i rilievi, si sono portati gli agenti della Polizia Locale.