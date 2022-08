Terribile schianto in galleria nel Bresciano, coinvolto anche un lecchese

Anche un lecchese è rimasto coinvolto nel grave incidente avvenuto all'interno della galleria di Costa Volpino, in provincia di Brescia, lungo la Statale 42. Verso le 17 di lunedì 1° agosto, un minivan Mercedes e una Volvo si sono scontrati frontalmente.

Stando ai primi accertamenti dei carabinieri di Lovere, pare che la Volvo - guidata da un 66enne della provincia di Lecco - abbia improvvisamente invaso la corsia opposta mentre viaggiava verso Bergamo: l'impatto col minivan, procedente in senso contrario, è stato così inevitabile.

Come illustrato dai colleghi di BresciaToday, sul veicolo Mercedes era presente un'intera famiglia: mamma, papà e la figlioletta di 1 anno. La donna e la bambina sono state portate al Papa Giovanni XXIII con l'eliambulanza, mentre il padre e il 66enne sono stati soccorsi da due autolettighe.



Fortunatamente, sembra che nessun ferito sia in pericolo di vita. Durante i soccorsi, il traffico è rimasto a lungo bloccato e si sono formate code chilometriche in entrambe le direzioni.