Doppio incidente in Brianza, soccorsi in azione d'urgenza

Incidente stradale con intervento dei soccorsi in codice giallo a Nibionno. Lo schianto tra due auto è avvenuto alle 13.45 di oggi, sabato 25 maggio, lungo la SS342 Como-Bergamo in via Alessandro Manzoni, in zona rotonda. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando alle prime informazioni a disposizione, sono due le persone coinvolte nel sinistro, una donna di 71 anni e un uomo di 39. Non appena scattato l'allarme, la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto due ambulanze e l'auto con il medico a bordo. Allertati inoltre i vigili del fuoco e i carabinieri. Le due persone rimaste ferite sono poi state trasferite in ospedale. Una di loro, diversamente da quanto prospettato all'inizio, sarebbe in condizioni gravi ed è stata ricoverata in codice rosso. L'altra avrebbe riportato invece ferite lievi ed è stata accolta in pronto soccorso in codice verde.

Quasi in contemporanea un altro incidente si è verificato sempre nella Brianza lecchese, ma nel vicino comune di Garbagnate Monastero. In questo caso nel sinistro tra due macchine avvenuto lungo via Brianza sono rimaste coinvolte ben sei persone, tra cui una bambina di 7 anni e un bambino di 10. Con loro anche due donne di 43 e 45 anni e due uomini di 47 e 56 anni. Sul posto l'ambulanza della Croce Bianca di Merate, allertati inoltre i carabinieri.. Stando alle prime informazioni a disposizione, una persona ferita sarebbe stata trasferita in ospedale sempre in "giallo".