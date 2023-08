Incidente a Bulciago, coinvolte 4 persone tra cui una neonata

Attimi di paura e immediato intervento in forze dei soccorsi nella tarda serata di ieri a Bulciago per un incidente stradale che ha coinvolto 4 persone, tra cui una neonata. Lo schianto ha interessato un'auto uscita di strada ed è avvenuto in via Taverna Conte alle 21.30 di venerdì 25 agosto.

La centrale del 118 ha subito attivato i soccorsi in codice rosso. Il comando dei vigili del fuoco ha inviato sul posto un'autopompa per liberare le persone rimaste bloccate a bordo della macchina: all'arrivo degli operatori c'erano quattro persone coinvolte, tra cui una neonata. I pompieri le hanno estratte dall'abitacolo e messo in sicurezza la zona, affidando quindi i pazienti alle cure del personale di Areu giunto sul luogo dello schianto con tre ambulanze, il medico e l'elicottero decollato da Como.

Stando alle informazioni a disposizione le persone ferite, tra cui una donna di 23 anni, sono state trasferite in codice giallo e verde agli ospedali Manzoni di Lecco e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.