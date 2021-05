Incidente in moto, due persone soccorse d'urgenza

Grave incidente in moto a Santa Maria Hoè. I soccorsi di Areu sono dovuti intervenire alle ore 11 di questa mattina, domenica 16 maggio, in via Papa Giovanni XXIII per prestare aiuto a due persone cadute con la propria due ruote. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto si sono subito portati l'elicottero di Areu da Como e l'ambulanza della Croce Bianca da un comune della zona.

Un uomo di 24 anni è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Manzoni di Lecco, mentre una 25enne è stata trasferita in codice giallo a Merate. Stando alle prime notizie raccolte, il primo - le cui condizioni sono subito apparse più gravi - avrebbe riportato un politrauma, mentre la donna un trauma a una gamba. A seguito dell'incidente è stata allertata anche la Polizia Stradale di Lecco.