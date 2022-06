Cade dalla moto al Moregallo, giovane in gravi condizioni

Incidenti nel tardo pomeriggio di sabato sulle strade del territorio, in entrambi i casi con centauri rimasti feriti.

Il più grave dei due sinistri è avvenuto alle 19.30 a Mandello, sulla Provinciale 583 del Moregallo: un 21enne è caduto dalla moto e per lui subito sono scattate le operazioni di soccorso. Sul posto sono state inviate l'ambulanza della Croce rossa di Lecco e un'automedica. Presenti anche i Carabinieri del comando provinciale.

Le condizioni del giovane, che in un primo momento sembravano meno serie (l'intervento era stato inizialmente contrassegnato da un codice giallo), si sono rivelate più gravi del previsto. Il 21enne è stato accompagnato all'ospedale di Lecco in codice rosso. Nel sinistro ha riportato un politrauma.

Circa un'ora prima un 60enne è caduto dalla propria moto sulla Provinciale 179 a Torre de' Busi, al confine tra le province di Lecco e Bergamo. Allertati il 112 di Zogno, l'ambulanza dei Volontari di Calolzio e l'elicottero partito da Como. L'uomo è stato trasportato per via aerea al Manzoni in codice giallo.