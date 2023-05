Gravissimo incidente a Calco, morto un ciclista

Purtroppo è morto il ciclista coinvolto nel gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 342 a Calco, nella Brianza lecchese. L'uomo, 46 anni, sarebbe stato travolto da un veicolo mentre viaggiava in sella alla propria bicicletta. Fatale l'impatto e la caduta a terra. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine giunte sul posto l'esatta dinamica dell'accaduto. Il sinistro è avvenuto alle 11.15 di oggi, domenica 14 maggio, e ha visto coinvolte 3 persone, le altre due in modo non grave.

Il ciclista era stato soccorso in codice rosso lungo via Nazionale, all'altezza del civico 90, dopo lo scontro con un veicolo che l'avrebbe investito. Immediato l'allarme al 118: sul posto erano giunti l'ambulanza della Croce rossa di Olgiate Molgora e l'elicottero di Areu decollato da Bergamo. Il ciclista ha riportato traumi e ferite risultati da subito molto gravi con le operazioni di soccorso scattate in codice rosso.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Merate ai quali toccherà ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni, verso Merate e verso il vicino comune di Airuno. Purtroppo si piange un'altra vittima lungo le strade lecchesi.