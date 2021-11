Centro Calolzio: auto esce di strada e finisce contro la vetrina di un negozio

Tanto spavento, ma per fortuna nessun ferito a seguito dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 25 novembre, in centro Calolziocorte. Un'auto è uscita di strada andando a spaccare la vetrina di un negozio di sartoria sulla carreggiata opposta, in via Largo Garibaldi, sotto la piazza del municipio.

La "clamorosa" dinamica

Stando alle prime notizie raccolte sul posto, lo schianto è avvenuto in circostanze a dir poco insolite: la Wolkswagen T-Roc di colore bianco stava uscendo da via Colleoni. L'uomo alla guida sarebbe sceso dopo aver "toccato" per errore un motorino in sosta, a seguito della segnalazione con il clacson da parte di un altro automobilista. Forse il conducente della vettura incidentata non ha tirato il freno a mano, fatto sta che il veicolo è letteralmente "partito da solo" attraversando la strada e finendo sul nuovo marciapiede appena realizzato sul lato opposto, e poi contro la vetrina della "Sartoria Calolzio". L'esatta dinamica del sinistro è comunque ancora in corso di verifica.

Alla guida si trovava un signore residente a Vercurago, visibilmente spaventato, ma fortunatamente uscito incolume dallo schianto, così come il titolare del negozio e le altre persone che si trovavano nel negozio e nell'area dell'impatto. Sulla macchina si trovava anche un cagnolino. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 11.30 e hanno catturato l'attenzione di molti passanti: si è infatti sentito un forte botto a seguito dell'impatto con la vetrata.

