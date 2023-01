Incidente con auto ribaltata: due giovani soccorsi d’urgenza

Hanno 20 e 22 anni i due giovani soccorsi d'urgenza nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 gennaio a Calolzio a seguito di un brutto incidente stradale. Lo schianto è avvenuto poco dopo le ore 5 lungo via Toti, nella frazione di Lorentino.

L'auto sulla quale viaggiano i due ventenni si è ribaltata finendo a lato della strada. L'allarme al 118 è scattato in codice rosso. Sul posto si sono portati i soccorsi di Areu con l'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte e i vigili del fuoco di Lecco con un'autopompa, allertati anche i carabinieri. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell'incidente, i due giovani pazienti sono poi stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Lecco: le loro condizioni sarebbero dunque meno gravi di quanto inizialmente temuto. Una terza persona si sarebbe invece allontanata dalla vettura.