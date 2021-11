Camion sbanda e perde il carico a Calolzio

Doppio incidente, per fortuna dagli esiti non gravi, oggi pomeriggio lungo le strade di Calolziocorte. Il primo è avvenuto lungo la discesa di via Mandamentale dove due automobili si sono scontrate poco dopo le 14. Necessario l'intervento sul posto dei soccorsi con l'ambulanza (foto sotto). Nello schianto sono rimaste coinvolte due donne di 26 e 56 anni. Dopo l'allerta in codice giallo, l'intervento del 118 è proseguito in verde.

Poco più tardi, verso le 16, un camion ha invece sbandato perdendo il proprio carico di pesanti bobine di fili di ferro in viale De Gasperi. Stando alle prime informazioni raccolte, non dovrebbero esserci feriti, ma qualche disagio alla viabilità tra la rotonda del Pascolo e il Lavello. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri di Calolzio, la Polizia locale e i Vigili del Fuoco di Lecco per la rimozione del materiale ferroso e la messa in sicurezza della strada. Entrambi gli incidenti potrebbero essere legati alla pioggia di oggi che ha reso più scivoloso il fondo stradale.